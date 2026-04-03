JULIE ZENATTI ‘LE CHEMIN’ EGLISE DU SACRE COEUR Cholet

JULIE ZENATTI ‘LE CHEMIN’ Début : 2026-04-24 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

EGLISE DU SACRE COEUR 25 BOULEVARD GUY CHOUTEAU 49300 Cholet 49