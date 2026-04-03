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JULIE ZENATTI ‘LE CHEMIN’ EGLISE DU SACRE COEUR Cholet

JULIE ZENATTI ‘LE CHEMIN’ EGLISE DU SACRE COEUR Cholet

JULIE ZENATTI ‘LE CHEMIN’ EGLISE DU SACRE COEUR Cholet vendredi 24 avril 2026.

Lieu : EGLISE DU SACRE COEUR

Adresse : 25 BOULEVARD GUY CHOUTEAU

Ville : 49300 Cholet

Département : 49

Début : 2026-04-24

Fin : 2026-04-24

Heure de début : 20:30

JULIE ZENATTI ‘LE CHEMIN’ Début : 2026-04-24 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

EGLISE DU SACRE COEUR 25 BOULEVARD GUY CHOUTEAU 49300 Cholet 49

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