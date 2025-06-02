JULIEN BING – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

JULIEN BING – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers vendredi 15 mai 2026.

JULIEN BING en tournée dans toute la France dans « Toute la vérité, rien que la vérité, ou presque »Es-tu pre^t a` entendre toute la ve´rite´, rien que la ve´rite´, ou presque ?Cette ve´rite´ qui change aussi vite que la socie´te´ e´volue. D’ailleurs, notre ve´rite´ d’hier est-elle la me^me que celle d’aujourd’hui ?Du stand-up aux personnages, Bing s’interroge avec tendresse, ou presque, sur des ve´rite´s qui de´rangent :Les enfants dansent-ils vraiment bien a` la fe^te de l’e´cole ?Peut-on sauver son couple apre`s une sixie`me rupture ?Le fe´minisme est-il perc¸u comme un coup d’Etat pour certains hommes ?Sommes nous … non je ne peux pas tout dire… gardons un peu de suspense !Avec un humour intelligemment maladroit, Julien Bing a un objectif : rire avec tout le monde ! Dans un monde ou` la nuance n’existe plus et ou` tout porte a` pole´mique, conscient du danger,il s’amuse de l’image « instagrammable » dans laquelle nous sommes tous pie´ge´s…ou presque ! Attention, il pre´vient son public : s’il va trop loin avec lui-me^me, il s’insultera sur les re´seaux sociaux, mettra fin a` sa carrie`re, et s’il va vraiment trop trop loin, il s’attaquera en justice.Alors, si toi aussi, tu n’es pas parfait aux yeux de cette e´poque qui voudrait que tu le sois, viens le voir, je suis certain que tu lui ressembles… ou presque !

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86