JULIEN BING THEATRE A L’OUEST Auray

JULIEN BING Début : 2026-12-02 à 20:30. Tarif : – euros.

Es-tu prêt à entendre toute la vérité, rien que la vérité, ou presque ?Cette vérité qui change aussi vite que la société évolue. D’ailleurs, notre vérité d’hier est-elle la même que celle d’aujourd’hui ?Du stand-up aux personnages, Bing s’interroge avec tendresse, ou presque, sur des vérités qui dérangent :Les enfants dansent-il vraiment bien à la fête de l’école ?Peut-on sauver son couple après une sixième rupture ?Le féminisme est-il perçu comme un coup d’Etat pour certains hommes ?Sommes nous … non je ne peux pas tout dire … gardons un peu de suspense !Avec un humour intelligemment maladroit, Julien Bing a un objectif : rire avec tout le monde !Dans un monde où la nuance n’existe plus et où tout porte à polémique, conscient du danger, il s’amuse de l’image « instagram- mable » dans laquelle nous sommes tous piégés…ou presque !Attention, il prévient son public : s’il va trop loin avec lui-même, il s’insultera sur les réseaux sociaux, mettra fin à sa carrière, et s’il va vraiment trop trop loin, il s’attaquera en justice.Alors, si toi aussi, tu n’es pas parfait aux yeux de cette époque qui voudrait que tu le sois, viens le voir, je suis certain que tu lui ressembles … ou presque !

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56