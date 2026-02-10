JULIEN BING TOUTE LA VÉRITÉ, RIEN QUE LA VÉRITÉ… OU PRESQUE Amiens

JULIEN BING TOUTE LA VÉRITÉ, RIEN QUE LA VÉRITÉ… OU PRESQUE

55 rue de Sully Amiens Somme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:30:00

fin : 2026-04-09 22:00:00

Date(s) :

2026-04-09

JULIEN BING en tournée dans toute la France dans Toute la vérité, rien que la vérité, ou presque

Es-tu prêt à entendre toute la vérité, rien que la vérité, ou presque ? Cette vérité qui change aussi vite que la société évolue. D’ailleurs, notre vérité d’hier est-elle la même que celle d’aujourd’hui ? Du stand-up aux personnages, Bing s’interroge avec tendresse, ou presque, sur des vérités qui dérangent

Les enfants dansent-ils vraiment bien à la fête de l’école ?

Peut-on sauver son couple après une sixième rupture ?

Le féminisme est-il perçu comme un coup d’Etat pour certains hommes ?

Sommes nous … non je ne peux pas tout dire… gardons un peu de suspense !

Avec un humour intelligemment maladroit, Julien Bing a un objectif rire avec tout le monde ! Dans un monde où la nuance n’existe plus et où tout porte à polémique, conscient du danger, il s’amuse de l’image instagrammable dans laquelle nous sommes tous piégés…ou presque ! Attention, il prévient son public s’il va trop loin avec lui-même, il s’insultera sur les réseaux sociaux, mettra fin à sa carrière, et s’il va vraiment trop trop loin, il s’attaquera en justice. Alors, si toi aussi, tu n’es pas parfait aux yeux de cette époque qui voudrait que tu le sois, viens le voir, je suis certain que tu lui ressembles… ou presque !

Retrouvez Julien sur les réseaux !!

Instragram @julien_bing

Facebook Julien Bing °

TikTok @julienbing (106 K)

55 rue de Sully Amiens 80000 Somme Hauts-de-France comedie.amiens@gmail.com

English :

JULIEN BING on tour throughout France in Toute la vérité, rien que la vérité, ou presque (The whole truth, nothing but the truth, or almost)

Are you ready to hear the whole truth, and nothing but the truth, or almost? A truth that changes as fast as society evolves. Is yesterday’s truth the same as today’s? From stand-up to characters, Bing tenderly, or almost tenderly, questions inconvenient truths:

Do kids really dance well at school dances?

Can you save your marriage after a sixth break-up?

Is feminism seen as a coup for some men?

Are we … no, I can’t tell you everything… let’s keep the suspense alive!

With a cleverly awkward sense of humor, Julien Bing has one goal: to laugh with everyone! In a world where nuance no longer exists and where everything is controversial, aware of the danger, he pokes fun at the Instagrammable image in which we’re all trapped…or almost! Beware, he warns his audience: if he goes too far with himself, he’ll insult himself on social networks, put an end to his career, and if he really goes too far, he’ll sue himself. So, if you, too, aren’t perfect in the eyes of the age that wants you to be, come and see him. I’m sure you’ll look just like him… or almost!

Follow Julien on the networks!

Instragram @julien_bing

Facebook Julien Bing °

TikTok @julienbing (106 K)

