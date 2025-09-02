JULIEN BING : TOUTE LA VERITE, RIEN QUE LA VERITE, OU PRESQUE Carré Sam Boulogne-sur-Mer

JULIEN BING : TOUTE LA VERITE, RIEN QUE LA VERITE, OU PRESQUE Vendredi 6 mars 2026, 20h30 Carré Sam Pas-de-Calais

Plein 12€ – Réduit 10€ – Carte SAM 8€ – Assis / placement libre – A partir de 10 ans

Un spectacle complètement désengagé… ou presque !

Êtes-vous prêts à entendre toute la vérité, rien que la vérité, ou presque ? Cette vérité qui change aussi vite que la société évolue. D’ailleurs, la vérité d’hier est-elle la même que celle d’aujourd’hui ?

Du stand-up aux personnages, le Dunkerquois s’interroge avec empathie et bienveillance (ou presque) sur des vérités qui dérangent et livre ses réponses dans un spectacle bourré d’énergie !

Mis en scène par Emilie Delétrez

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Carré Sam Place d'Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

SPECTACLE // HUMOUR – Dans le cadre de la Tête au Carré du 05.03 au 08.03.2026 – En partenariat avec le Casino Golden Palace