Julien Bouyssou 4tet CASA PENICHE TROPICALE Nantes

Julien Bouyssou 4tet CASA PENICHE TROPICALE Nantes dimanche 31 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-31 15:00 – 16:30

Gratuit : non

Il reprend des classiques du Rhythm’n’blues : les pianistes Floyd Cramer et Moon Mullican, ou encore les “A-team” de Nashville, des musiciens talentueux de Tennessee comme Elvis Presley, Eddy Arnold..Accompagnateur depuis plus de dix ans d’artistes à la renommée mondiale tels que le chanteur crooner Théo Lawrence, Curtis Salgado, Nico Duportal, Sax Gordon, Nathan James and d’autres encore, c’est sous son propre nom que Julien Bouyssou rend hommage cette fois à la musique du sud des États-Unis.Equipé de son petit piano acoustique transportable, il met à l’honneur des noms tels que Moon Mullican considéré comme le « King of the Hillbilly Piano Players » ou encore Floyd Cramer, pianiste phare de la « A-team » de Nashville, groupe mythique de studio des années 50-60 qui enregistra les plus grands succès country de l’époque. Le jazz, rhythm’n’blues et rock’n’roll ne sont pas en reste avec cette formule au son authentique.Vidéo

CASA PENICHE TROPICALE Nantes 44000