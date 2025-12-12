Julien Brunetaud et Patrick Ferné Duo Restaurant La Caravelle Marseille 2e Arrondissement

Julien Brunetaud et Patrick Ferné Duo

Mercredi 25 mars 2026 de 20h30 à 23h30. Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Concert de Jazz dans le restaurant Bar la Caravelle, avec une ambiance chaleureuse et conviviale.

Boogie Jazz and Swing New Orleans



Pianiste, chanteur, auteur compositeur, Julien Brunetaud a accompagné Chuck Berry, BB King, Joe Louis Walker, Evan Christopher, Leroy Jones et plus récemment La grande Sophie…

Il a été élu meilleur pianiste de Blues Français et Européen. Son nouvel album Playground, inspiré par les maitres de la Crescent city, mélange compositions et standards et révèle une production moderne dans l’univers du Piano Blues. En studio ou sur scène, il confirme son engagement de musicien producteur éclectique, invétéré et passionné.



Julien Brunetaud Piano Chant Patrick Ferné contrebasse .

Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 36 64 anthony@hotel-marseille.pro

English :

Jazz concert in the restaurant Bar la Caravelle, with a warm and friendly atmosphere.

