JULIEN CLASTRES EN CONCERT Canet

JULIEN CLASTRES EN CONCERT

47 Avenue du Pont Canet Hérault

Tarif : 11 – 11 – 12 EUR

Aux croisements de la chanson française, de la chanson méditerranéenne et des cultures rock se dessine la silhouette de Julien Clastres, artiste toulousain. Auteur, compositeur et interprète, incisif dans le jeu et dans le verbe, il esquisse des chansons aux dynamiques sociales comme des fresques questionnant l’intime.

Des clameurs qui s’élèvent aux retombées presque murmurées, la voix et le ton grave, des guitares aux sonorités qui accrochent ; on y entend des élans collectifs et des fragilités partagées — d’où jaillit la confiance délicate de se savoir solidaires, soucieux·ses, soudé·es.

+1€ pour les non adhérents- Réservations vivement conseillées!

Chouette, on peut boire un verre! .

47 Avenue du Pont Canet 34800 Hérault Occitanie +33 6 62 71 59 56 theatropont@hotmail.com

English :

At the crossroads of French chanson, Mediterranean song and rock culture, Toulousan artist Julien Clastres takes shape.

