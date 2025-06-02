JULIEN CLERC – CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre

JULIEN CLERC Début : 2026-03-06 à 20:00. Tarif : – euros.

1ER RANG PRÉSENTE EN ACCORD AVEC DÉCIBELS PRODUCTIONS ET SI ON CHANTAIT : JULIEN CLERC L’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès février 2026 ! Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre 76