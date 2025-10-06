JULIEN CLERC – CENTRE ATHANOR Montlucon

JULIEN CLERC Début : 2026-09-27 à 18:00. Tarif : – euros.

FIMALAC ENTERTAINMENT PRÉSENTE : JULIEN CLERCJulien Clerc, c’est plus de 50 ans de tubes, une voix unique et une carrière hors normes ! Révélé en 1968 avec La Cavalerie, il enchaîne rapidement les succès : Ce n’est rien, Si on chantait, Ma préférence… Son style inimitable, entre variété et pop, séduit toutes les générations. Dès février 2026, Julien Clerc fera son grand retour sur scène et continuera de chanter l’amour et la vie avec une élégance intemporelle dans les Zéniths de France. C’était d’ailleurs il y a 40 ans, que Julien Clerc était le premier artiste français à jouer au Palais Omnisports de Bercy. Il y fêtera ses 80 ans le 9 octobre 2027.

CENTRE ATHANOR RUE PABLO PICASSO 03100 Montlucon 03