Julien Clerc LDLC Arena Décines-Charpieu

Décines-Charpieu

Julien Clerc

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

A partir de l’automne 2027, Julien Clerc fera son grand retour sur scène et continuera de chanter l’amour et la vie avec une élégance intemporelle à la LDLC Arena de Lyon-Décines

.

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From autumn 2027, Julien Clerc will be back on stage, singing about love and life with timeless elegance at the LDLC Arena in Lyon-Décines

L’événement Julien Clerc Décines-Charpieu a été mis à jour le 2025-10-07 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme