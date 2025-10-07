Julien Clerc LDLC Arena Décines-Charpieu
Julien Clerc LDLC Arena Décines-Charpieu jeudi 24 septembre 2026.
Décines-Charpieu
Julien Clerc
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : 40 – 40 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
A partir de l’automne 2027, Julien Clerc fera son grand retour sur scène et continuera de chanter l’amour et la vie avec une élégance intemporelle à la LDLC Arena de Lyon-Décines
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LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
From autumn 2027, Julien Clerc will be back on stage, singing about love and life with timeless elegance at the LDLC Arena in Lyon-Décines
L’événement Julien Clerc Décines-Charpieu a été mis à jour le 2025-10-07 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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