Julien Clerc Dole La Commanderie Dole dimanche 1 mars 2026.
La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole Jura
Début : 2026-03-01 18:00:00
2026-03-01
Julien Clerc, c’est plus de 50 ans de tubes, une voix unique et une carrière hors normes ! Révélé en 1968 avec La Cavalerie, il enchaîne rapidement les succès Ce n’est rien, Si on chantait, Ma préférence… Son style inimitable, entre variété et pop, séduit toutes les générations.
C’était d’ailleurs il y a 40 ans, que Julien Clerc était le premier artiste à jouer au Palais Omnisports de Bercy. Il y fêtera ses 80 ans le 9 octobre 2027. .
