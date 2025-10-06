JULIEN CLERC – ESPACE MAYENNE Laval
JULIEN CLERC – ESPACE MAYENNE Laval jeudi 12 novembre 2026.
JULIEN CLERC Début : 2026-11-12 à 20:00. Tarif : – euros.
CARTEL [BZH] PRÉSENTE, EN ACCORD AVEC DÉCIBELS PRODUCTIONS : JULIEN CLERC L’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès février 2026 ! Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable !
Vous pouvez obtenir votre billet ici
ESPACE MAYENNE 2 RUE JOSEPHINE BAKER 53000 Laval 53