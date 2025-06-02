JULIEN CLERC – GARE DU MIDI Biarritz
JULIEN CLERC – GARE DU MIDI Biarritz mercredi 8 avril 2026.
JULIEN CLERC Début : 2026-04-08 à 20:00. Tarif : – euros.
LA PETITE MANHATTAN PRÉSENTE, EN ACCORD AVEC DÉCIBELS PRODUCTIONS : JULIEN CLERCL’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès février 2026 ! Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable !
Vous pouvez obtenir votre billet ici
GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64