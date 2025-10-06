JULIEN CLERC – GRANDE SALLE EVENEMENTIELLE Quimper
JULIEN CLERC – GRANDE SALLE EVENEMENTIELLE Quimper vendredi 13 novembre 2026.
JULIEN CLERC Début : 2026-11-13 à 20:00. Tarif : – euros.
DIOGÈNE EN ACCORD AVEC DÉCIBELS PRODUCTIONS ET SI ON CHANTAIT PRÉSENTE : : JULIEN CLERCL’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès février 2026 ! Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable !
GRANDE SALLE EVENEMENTIELLE 5 RUE OLIVIER DE SERRES 29000 Quimper 29