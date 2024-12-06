JULIEN CLERC – L’AUDITORIUM – ALPEXPO GRENOBLE Grenoble

samedi 28 février 2026.

Début : 2026-02-28 à 20:00. Tarif : – euros.

RPO (L-2-R-21-11050/11069) présente en accord avec Décibels Productions et Si on chantait : JULIEN CLERC L’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès février 2026 ! Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable !

L’AUDITORIUM – ALPEXPO GRENOBLE RUE HENRI BARBUSSE 38100 Grenoble 38