JULIEN CLERC – LE JEU DE PAUME Blois mercredi 18 mars 2026.

AZ PROD PRÉSENTE EN ACCORD AVEC DÉCIBELS PRODUCTIONS ET SI ON CHANTAIT : JULIEN CLERCJulien Clerc, c’est plus de 50 ans de tubes, une voix unique et une carrière hors normes ! Révélé en 1968 avec La Cavalerie, il enchaîne rapidement les succès : Ce n’est rien, Si on chantait, Ma préférence… Son style inimitable, entre variété et pop, séduit toutes les générations.A partir de l’automne 2027, Julien Clerc fera son grand retour sur scène et continuera de chanter l’amour et la vie avec une élégance intemporelle dans les Zéniths de France.C’était d’ailleurs il y a 40 ans, que Julien Clerc était le premier artiste français à jouer au Palais Omnisports de Bercy. Il y fêtera ses 80 ans le 9 octobre 2027.

LE JEU DE PAUME 66, AVENUE DE CHÂTEAUDUN 41000 Blois 41