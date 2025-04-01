JULIEN CLERC – LE LIBERTE – RENNES Rennes

JULIEN CLERC Début : 2027-09-26 à 17:00. Tarif : – euros.

DÉCIBELS PRODUCTIONS ET SI ON CHANTAIT PRÉSENTENT : : JULIEN CLERCSoyez parmi les premiers à réserver vos billetsPrévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du 25 mars 2025 à 10h00 au 26 mars 2025 à 09h59L’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès septembre 2027 ! Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable !

LE LIBERTE – RENNES ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35