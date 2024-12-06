JULIEN CLERC – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer
JULIEN CLERC – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer vendredi 27 mars 2026.
JULIEN CLERC Début : 2026-03-27 à 20:00. Tarif : – euros.
LE BUREAU DES SPECTACLES PRÉSENTE : JULIEN CLERC L’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès février 2026 ! Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable !
L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE SITE DE L’EPERON – 9 QUAI THUROT 62200 Boulogne Sur Mer 62