JULIEN CLERC – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

JULIEN CLERC – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand jeudi 19 mars 2026.

JULIEN CLERC Début : 2026-03-19 à 20:00. Tarif : – euros.

RPO PRÉSENTE : JULIEN CLERC L’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès février 2026 ! Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63