JULIEN CLERC – METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN Metz

JULIEN CLERC Début : 2026-04-26 à 18:00. Tarif : – euros.
LABEL LN PRÉSENTE EN ACCORD AVEC DÉCIBELS PRODUCTIONS ET SI ON CHANTAIT : JULIEN CLERC L’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès février 2026 ! Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable !
METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN PARVIS DE L’AMPHITHÉÂTRE, 57000 Metz 57