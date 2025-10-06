JULIEN CLERC – NARBONNE ARENA Narbonne

JULIEN CLERC Début : 2026-10-17 à 20:00. Tarif : – euros.

Bleu Citron présente en accord avec Décibels Productions et Si on chantait L’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès février 2026 ! Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable !

NARBONNE ARENA 74 AVENUE MAITRE HUBERT MOULY 11100 Narbonne 11