JULIEN CLERC – OPERA DE LIMOGES Limoges

JULIEN CLERC Début : 2026-10-28 à 20:00. Tarif : – euros.

4ÈME SENS PRÉSENTE EN ACCORD AVEC DÉCIBELS PRODUCTIONS ET SI ON CHANTAIT : JULIEN CLERCL’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès février 2026 ! Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

OPERA DE LIMOGES 48, RUE JEAN JAURES 87000 Limoges 87