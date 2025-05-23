Julien Clerc Une Vie Gare du Midi Biarritz

Julien Clerc Une Vie

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

L’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès février 2026 ! Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable ! .

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

English : Julien Clerc Une Vie

German : Julien Clerc Une Vie

Italiano :

Espanol : Julien Clerc Une Vie

L’événement Julien Clerc Une Vie Biarritz a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Biarritz