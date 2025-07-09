Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Julien Clerc Une Vie Margny-lès-Compiègne

jeudi 2 avril 2026

Julien Clerc Une Vie

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 52 – 52 – 63
52

Tarif adulte

2026-04-02 20:00:00
fin : 2026-04-02

2026-04-02

L’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès février 2026 !

Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable ! 52  .

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 30 13 80  contact@letigre.fr

