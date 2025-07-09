Julien Clerc Une Vie Margny-lès-Compiègne
Julien Clerc Une Vie Margny-lès-Compiègne jeudi 2 avril 2026.
Julien Clerc Une Vie
2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne Oise
Tarif : 52 – 52 – 63
52
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 20:00:00
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
L’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès février 2026 !
Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable ! 52 .
2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 30 13 80 contact@letigre.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Julien Clerc Une Vie Margny-lès-Compiègne a été mis à jour le 2025-07-09 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme