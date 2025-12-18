JULIEN CLERC UNE VIE

Esplanade Charles De Gaulle Montpellier Hérault

Tarif : 29.5 – 29.5 – 85 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Julien Clerc, c’est plus de 50 ans de tubes, une voix unique et une carrière hors normes ! Révélé en 1968 avec La Cavalerie, il enchaîne rapidement les succès Ce n’est rien, Si on chantait, Ma préférence… Son style inimitable, entre variété et pop, séduit toutes les générations.

Julien Clerc, c’est plus de 50 ans de tubes, une voix unique et une carrière hors normes ! Révélé en 1968 avec La Cavalerie, il enchaîne rapidement les succès Ce n’est rien, Si on chantait, Ma préférence… Son style inimitable, entre variété et pop, séduit toutes les générations.

À partir de l’automne 2027, Julien Clerc fera son grand retour sur scène et continuera de chanter l’amour et la vie avec une élégance intemporelle dans les Zéniths de France.

C’était d’ailleurs il y a 40 ans, que Julien Clerc était le premier artiste français à jouer au Palais Omnisports de Bercy. Il y fêtera ses 80 ans le 9 octobre 2027.

à 20h

Sur réservation

Réservation place pmr en ligne .

Esplanade Charles De Gaulle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 61 67 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Julien Clerc has over 50 years of hits, a unique voice and an extraordinary career! He made his name in 1968 with La Cavalerie, and went on to score a string of hits: Ce n’est rien, Si on chantait, Ma préférence… His inimitable style, somewhere between variety and pop, appealed to all generations.

L’événement JULIEN CLERC UNE VIE Montpellier a été mis à jour le 2025-12-16 par 34 OT MONTPELLIER