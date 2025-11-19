JULIEN CLERC – VERSAILLES PALAIS DES CONGRES Versailles

JULIEN CLERC Début : 2026-10-10 à 20:30. Tarif : – euros.

DECIBELS PRODUCTIONS ET SI ON CHANTAIT PRESENTENT : JULIEN CLERCJULIEN CLERC – Une VieSamedi 10 octobre 2026durée 1h30Julien Clerc, c’est plus de 50 ans de tubes, une voix unique et une carrière hors normes ! Révélé en 1968 avec La Cavalerie, il enchaîne rapidement les succès : « Ce n’est rien », «Si on chantait », « Ma préférence »… Son style inimitable, entre variété et pop, séduit toutes les générations.L’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès février 2026 .Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable !

VERSAILLES PALAIS DES CONGRES 10 RUE DE LA CHANCELLERIE 78000 Versailles 78