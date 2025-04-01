JULIEN CLERC – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

JULIEN CLERC Début : 2027-09-18 à 20:00. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : JULIEN CLERCSoyez parmi les premiers à réserver vos billets : Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du 27 Mars à 10 heures au 28 Mars 2025 à 10 heures. L’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès septembre 2027 ! Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable ! PMR : shop@bleucitron.net

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31