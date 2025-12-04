Julien de Savignac Dégustation de Gin d’Hiver par la distillerie de L’ort de Montignac Julien de Savignac Périgueux
Dégustation de Gin d'Hiver par la distillerie de L'ort de Montignac
Julien de Savignac
27 Rue Taillefer
Périgueux
samedi 13 décembre 2025
Julien de Savignac 27 Rue Taillefer Périgueux Dordogne
Gratuit
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Rendez-vous samedi 13 décembre, en matinée, à la boutique Julien de Savignac pour une découverte chaleureuse du gin d’hiver élaboré par la distillerie de L’Ort de Montignac. Une rencontre conviviale pour explorer un savoir-faire local et des arômes uniques de saison.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Dégustation réservée aux personnes majeures. .
Julien de Savignac 27 Rue Taillefer Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 39 24
