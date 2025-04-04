Julien Doré LDLC Arena Décines-Charpieu
Julien Doré LDLC Arena Décines-Charpieu vendredi 4 avril 2025.
Julien Doré
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : 37 – 37 – 37 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-04-04
fin : 2025-12-05 20:00:00
Date(s) :
2025-04-04 2025-12-05
Après le phénoménal « aimée tour « Julien Doré annonce son grand retour sur scène avec un tout nouveau spectacle !
.
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English : Julien Doré
After the phenomenal “Aimée Tour”, Julien Doré announces his return to the stage with a brand new show!
German : Julien Doré
Nach der phänomenalen « aimée tour « kündigt Julien Doré seine große Rückkehr auf die Bühne mit einer brandneuen Show an!
Italiano : Julien Doré
Dopo il fenomenale « Aimée Tour », Julien Doré annuncia il suo ritorno sul palco con un nuovo spettacolo!
Espanol : Julien Doré
Tras la fenomenal gira « Aimée Tour », Julien Doré anuncia su regreso a los escenarios con un nuevo espectáculo
L’événement Julien Doré Décines-Charpieu a été mis à jour le 2025-06-27 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme