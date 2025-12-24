Julien Doré, Antarès Arena Le Mans
Julien Doré, Antarès Arena Le Mans vendredi 6 mars 2026.
Julien Doré
Antarès Arena 2 Avenue Antarès Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 20:00:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Julien Doré de retour à Antarès Le Mans !
Après le phénoménal Aimée tour et son extraordinaire show ayant conquis plus de 600 000 spectateurs à travers une cinquantaine de concerts complets en Zéniths et Arenas, Julien Doré annonce son grand retour sur scène avec un tout nouveau spectacle ! Une tournée évènement dans les plus grandes salles de France, Belgique et Suisse à partir du 1er mars 2025. .
Antarès Arena 2 Avenue Antarès Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 40 70 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Julien Doré returns to Antarès Le Mans!
L’événement Julien Doré Le Mans a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Le Mans