Julien Doré, Antarès Arena Le Mans

Julien Doré

Antarès Arena 2 Avenue Antarès Le Mans Sarthe

Début : 2026-03-06 20:00:00

2026-03-06

Julien Doré de retour à Antarès Le Mans !

Après le phénoménal Aimée tour et son extraordinaire show ayant conquis plus de 600 000 spectateurs à travers une cinquantaine de concerts complets en Zéniths et Arenas, Julien Doré annonce son grand retour sur scène avec un tout nouveau spectacle ! Une tournée évènement dans les plus grandes salles de France, Belgique et Suisse à partir du 1er mars 2025. .

Antarès Arena 2 Avenue Antarès Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 40 70 00

English :

Julien Doré returns to Antarès Le Mans!

