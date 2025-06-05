Julien Doré Palais Nikaia Nice
Julien Doré Palais Nikaia Nice vendredi 13 mars 2026.
Julien Doré
Palais Nikaia 163 Boulevard du Mercantour Nice Alpes-Maritimes
Tarif : 37 – 37 – 75 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 20:00:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13 2026-11-20
Après le phénoménal Aimée Tour et son extraordinaire show, Julien Doré annonce son grand retour sur scène avec un tout nouveau spectacle.
.
Palais Nikaia 163 Boulevard du Mercantour Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 0492293129 info@nikaia.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Julien Doré
After the phenomenal Aimée Tour and his extraordinary show, Julien Doré announces his return to the stage with a brand new show.
L’événement Julien Doré Nice a été mis à jour le 2025-06-05 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur