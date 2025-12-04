Julien Doré Nouvelle tournée des Zéniths Palais des Sports Grenoble

Après le phénoménal « aimée tour » et son extraordinaire show ayant conquis plus de 600 000 spectateurs à travers une cinquantaine de concerts complets en Zéniths et Arenas, Julien Doré annonce son grand retour sur scène avec un tout nouveau spectacle !

After the phenomenal « Aimée Tour » and his extraordinary show, which won over 600,000 spectators with some 50 sold-out concerts in Zeniths and Arenas, Julien Doré announces his return to the stage with a brand new show!

Nach der phänomenalen « aimée tour » und seiner außergewöhnlichen Show, die mehr als 600.000 Zuschauer bei rund 50 ausverkauften Konzerten in Zeniths und Arenen eroberte, kündigt Julien Doré seine große Rückkehr auf die Bühne mit einer ganz neuen Show an!

Dopo il fenomenale « Aimée Tour » e il suo straordinario spettacolo, che ha conquistato oltre 600.000 fan con una cinquantina di concerti sold-out negli Zeniths e nelle arene, Julien Doré annuncia il suo ritorno sul palcoscenico con uno show tutto nuovo!

Tras la fenomenal gira « Aimée Tour » y su extraordinario espectáculo, que conquistó a más de 600.000 fans con una cincuentena de conciertos con todas las entradas agotadas en Zeniths y Arenas, ¡Julien Doré anuncia su regreso a los escenarios con un espectáculo inédito!

