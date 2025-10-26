Julien en concert Salle des Ursulines Montcenis
Julien en concert Salle des Ursulines Montcenis dimanche 26 octobre 2025.
Julien en concert
Salle des Ursulines Rue Babillot Montcenis Saône-et-Loire
Tarif : 10 EUR
Concert de variétés françaises et internationales Elvis Presley, Paul Anka, Michael Bublé etc.
Billetterie en vente sur place. .
Salle des Ursulines Rue Babillot Montcenis 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 35 01 mairie@montcenis.fr
