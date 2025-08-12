Julien et Marguerite L’Amour interdit Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin
Julien et Marguerite L’Amour interdit
Tourlaville Château des Ravalet Cherbourg-en-Cotentin Manche
Début : 2025-08-12 20:30:00
fin : 2025-08-12 22:00:00
« Julien et Marguerite, l’amour interdit » est une pièce historique tirée de faits réels, jouée au festival Avignon 2022 et 2024 par la Cie A Fleur de mots.
Un frère et une sœur, Julien et Marguerite De Ravalet sont accusés d’inceste et d’adultère au XVIIème siècle. Ils devinrent « les enfants maudits ». 14 comédiens sur scène vous feront vivre des moments d’intenses émotions.
La pièce est jouée devant le château en places assises. .
Tourlaville Château des Ravalet Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie +33 6 10 68 67 63 afleurdemots-rd@orange.fr
