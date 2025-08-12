Julien et Marguerite L’Amour interdit Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin

Julien et Marguerite L’Amour interdit Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin mardi 12 août 2025.

Julien et Marguerite L’Amour interdit

Tourlaville Château des Ravalet Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-12 20:30:00
fin : 2025-08-12 22:00:00

Date(s) :
2025-08-12

« Julien et Marguerite, l’amour interdit  » est une pièce historique tirée de faits réels, jouée au festival Avignon 2022 et 2024 par la Cie A Fleur de mots.
Un frère et une sœur, Julien et Marguerite De Ravalet sont accusés d’inceste et d’adultère au XVIIème siècle. Ils devinrent « les enfants maudits ». 14 comédiens sur scène vous feront vivre des moments d’intenses émotions.
La pièce est jouée devant le château en places assises.   .

Tourlaville Château des Ravalet Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie +33 6 10 68 67 63  afleurdemots-rd@orange.fr

English : Julien et Marguerite L’Amour interdit

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Julien et Marguerite L’Amour interdit Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-07-11 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin