Julien Huet en concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead Germaine

Informations pratiques

Germaine

Julien Huet en concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead

11 grande rue Germaine Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Julien Huet sera en concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead à Germaine le vendredi 21 août 2026 à 20h30.

Julien Huet chante des chansons. Accompagné de son accordéon, Julien Huet propose à la demande un tour de chant tendre et malicieux autour de chansons qui l’ont marquées de son enfance à aujourd’hui, parfois saupoudrées de quelques unes de ses compositions.. De Georges Brassens à Jacques Higelin, d’Anne Sylvestre à Boby Lapointe, un moment de poésie sensible, musical et authentique à déguster comme une friandise.

Julien Huet sera en concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead à Germaine le vendredi 21 août 2026 à 20h30.

Julien Huet chante des chansons. Accompagné de son accordéon, Julien Huet propose à la demande un tour de chant tendre et malicieux autour de chansons qui l’ont marquées de son enfance à aujourd’hui, parfois saupoudrées de quelques unes de ses compositions.. De Georges Brassens à Jacques Higelin, d’Anne Sylvestre à Boby Lapointe, un moment de poésie sensible, musical et authentique à déguster comme une friandise. .

11 grande rue Germaine 02590 Aisne Hauts-de-France contact@lagermoise.fr

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English :

Julien Huet will be performing at the Bulle’s Not Dead microbrewery in Germaine on Friday, August 21, 2026, at 8:30 p.m.

Julien Huet sings songs. Accompanied by his accordion, Julien Huet offers—by popular demand—a tender and playful set of songs that have left a mark on him from his childhood to the present day, sometimes sprinkled with a few of his own compositions. From Georges Brassens to Jacques Higelin, from Anne Sylvestre to Boby Lapointe, a moment of sensitive, musical, and authentic poetry to savor like a treat.

L’événement Julien Huet en concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead Germaine a été mis à jour le 2026-08-10 par OT du Saint-Quentinois