JULIEN LAGRANGE SPECTACLE

Rue Emile Zola Capestang Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Julien Lagrange chante Bernard Dimey

Le 10 mai, c’est Dimey!

Julien Lagrange chante Bernard Dimey

Le 10 mai, c’est Dimey! .

Rue Emile Zola Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 59 59 63 71 laurence_benard@yahoo.com

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English : JULIEN LAGRANGE SPECTACLE

Julien Lagrange sings Bernard Dimey

May 10, it’s Dimey!

L’événement JULIEN LAGRANGE SPECTACLE Capestang a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN