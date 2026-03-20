JULIEN LAGRANGE SPECTACLE Capestang
JULIEN LAGRANGE SPECTACLE Capestang dimanche 10 mai 2026.
JULIEN LAGRANGE SPECTACLE
Rue Emile Zola Capestang Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Julien Lagrange chante Bernard Dimey
Le 10 mai, c’est Dimey!
Julien Lagrange chante Bernard Dimey
Le 10 mai, c’est Dimey! .
Rue Emile Zola Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 59 59 63 71 laurence_benard@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JULIEN LAGRANGE SPECTACLE
Julien Lagrange sings Bernard Dimey
May 10, it’s Dimey!
L’événement JULIEN LAGRANGE SPECTACLE Capestang a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN