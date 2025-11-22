JULIEN LIEB – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers

JULIEN LIEB Début : 2025-11-22 à 20:30. Tarif : – euros.

Julien Lieb s’inscrit à la onzième saison de la Star Academy et parvient à se hisser jusqu’en finale après 3 mois de compétition. Il se démarque par l’intensité avec laquelle il interprète chaque chanson dans un répertoire polyvalent et multigénérationnel. Ses principales inspirations sont les artistes belges Damso, Stromae, Jacques Brel. Dans ses projets, il souhaite apporter sa touche personnelle au monde de la musique en s’inspirant du cinéma. Prêtant attention au détail de chaque son et chaque syllabe issus de sa plume, son exigence permet de proposer à son public un univers touchant, sincère, et travaillé. Après une tournée à guichet fermée, il se place comme un artiste prometteur de la scène francophone.

CENTRE DES CONGRES D’ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49