Julien Lieb Cité des Congrès Nantes

Julien Lieb Cité des Congrès Nantes dimanche 23 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-23 17:30 –

Gratuit : non 34 € / 45 € 34 € / 45 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/julien-lieb-report-du-21-mars-2025.html Tout public

Concert initialement prévu le 21 mars 2025 et finalement reporté au dimanche 23 novembre 2025 Après avoir atteint la finale de la Star Academy en 2023, suivi de leur tournée à guichets fermés, c’est cette fois-ci en solo que revient Julien Lieb.Longtemps, sa force de résilience a été son plus précieux refuge. À chaque épreuve, il a trouvé dans la musique un soutien indéfectible, une échappatoire capable de soulager ses blessures et de lui redonner l’élan pour continuer d’avancer. Prêtant attention au détail de chaque son et chaque syllabe issus de sa plume, son exigence permet de proposer à son public un univers touchant, sincère, et travaillé.Aujourd’hui, sa voix porte son histoire.Fort du succès de ses singles « Le Jeu » et « Autrement », Julien Lieb dévoilera son tout premier album, « Naufragé », attendu pour le 26 septembre 2025. Concert dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/julien-lieb-report-du-21-mars-2025.html