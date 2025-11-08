Julien Lieb en direct ! Centre Commercial Quartier Libre Lescar
Julien Lieb en direct ! Centre Commercial Quartier Libre Lescar samedi 8 novembre 2025.
Julien Lieb en direct !
Centre Commercial Quartier Libre 180 Boulevard de l’Europe Lescar Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Julien Lieb, la star de la Star Academy et talent originaire de Pau, débarque à Quartier Libre pour un événement unique !
Il sera l’invité d’une émission spéciale d’NRJ qui aura lieu en direct depuis le centre.
Venez rencontrer Julien Lieb et vivre une expérience inoubliable en plein cœur de Quartier Libre ! .
