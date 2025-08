Julien Lieb et Otto Mutzig

Julien Lieb et Otto Mutzig jeudi 5 février 2026.

Julien Lieb et Otto

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Prêtant attention au détail de chaque son et chaque syllabe issus de sa plume, son exigence permet de proposer à son public un univers touchant, sincère, et travaillé.

Julien Lieb s’inscrit à la onzième saison de la Star Academy et parvient à se hisser jusqu’en finale après 3 mois de compétition. Il se démarque par l’intensité avec laquelle il interprète chaque chanson dans un répertoire polyvalent et multigénérationnel. Il souhaite apporter sa touche personnelle au monde de la musique en s’inspirant du cinéma. Prêtant attention au détail de chaque son et chaque syllabe issus de sa plume, son exigence permet de proposer à son public un univers touchant, sincère, et travaillé. Après une tournée à guichet fermée avec la Star Academy, c’est cette fois-ci en solo que revient Julien Lieb en concert.

Retrouvez Julien Lieb en tournée dans toute la France, au Dôme de Mutzig.

Votre placement est garanti jusqu’à l’horaire de début de spectacle indiqué sur votre titre d’accès. Au-delà de l’horaire indiqué, votre placement n’est plus garanti et aucune demande de remboursement ne sera accordée. Nous vous conseillons vivement de vous présenter au plus tard 30 minutes avant l’horaire indiqué . .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20

English :

Paying attention to the detail of every sound and syllable from his pen, his exacting standards enable him to offer his audience a touching, sincere and well-crafted universe.

German :

Sie achtet auf jedes Detail jedes Klangs und jeder Silbe, die aus ihrer Feder stammen, und ihr Anspruch ermöglicht es ihr, ihrem Publikum ein berührendes, ehrliches und ausgearbeitetes Universum zu bieten.

Italiano :

Prestando attenzione ai dettagli di ogni suono e sillaba che esce dalla sua penna, i suoi standard esigenti gli permettono di offrire al pubblico un universo toccante, sincero e accuratamente realizzato.

Espanol :

Prestando atención al detalle de cada sonido y sílaba que sale de su pluma, sus exigentes estándares le permiten ofrecer a su público un universo conmovedor, sincero y cuidadosamente elaborado.

L’événement Julien Lieb et Otto Mutzig a été mis à jour le 2025-06-25 par Le Dôme de Mutzig