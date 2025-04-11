Julien Lieb Centre des Expositions Le Mans

Julien Lieb

Centre des Expositions 1 Av. du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Retrouvez Julien Lieb au Forum !

Julien Lieb au Forum le 28/03/2026.

Julien Lieb s’inscrit à la onzième saison de la Star Academy et parvient à se hisser jusqu’en finale après 3 mois de compétition. Il se démarque par l’intensité avec laquelle il interprète chaque chanson dans un répertoire polyvalent et multi-générationnel.

Ses principales inspirations sont les artistes belges Damso, Stromae, Jacques Brel.

Dans ses projets, il souhaite apporter sa touche personnelle au monde de la musique en s’inspirant du cinéma.

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme. .

Centre des Expositions 1 Av. du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

Meet Julien Lieb at the Forum!

German :

Treffen Sie Julien Lieb im Forum!

Italiano :

Incontra Julien Lieb al Forum!

Espanol :

Conozca a Julien Lieb en el Foro

L’événement Julien Lieb Le Mans a été mis à jour le 2025-07-17 par OT Le Mans