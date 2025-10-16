JULIEN LOKO IRISH BAND Quai des Arts Argentan

JULIEN LOKO IRISH BAND

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne

Début : 2026-03-17 19:00:00

fin : 2026-03-17 21:00:00

2026-03-17

Une éruption sonore. Un rituel envoûtant. Une tempête inoubliable.

Préparez-vous à traverser une tornade musicale, une fusion incandescente entre la fougue du rock et lʼâme ancestrale de la

musique celtique irlandaise ! Julien LOko Irish Band vous propulse dans une odyssée sonore où les tambours résonnent comme des battements de guerre, le fiddle danse avec le vent et la voix puissante de Julien LOko fait trembler les âmes. Sur scène, l’énergie est indomptable, tel un appel à l’aventure, à la fête et à la transe. Entre mythes et légendes, leur nouveau live est une véritable immersion dans les terres sauvages de l’Irlande, là où l’invisible devient musique et fièvre. .

