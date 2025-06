Julien MULLER The Roof Vercors Bourg-de-Péage 28 juin 2025 08:00

Julien MULLER The Roof Vercors 155 allée des 2 soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2025-06-28 08:00:00

fin : 2025-06-28 20:00:00

2025-06-28

Challengez-vous sur des blocs de tous niveaux avec des prises venues de toutes les époques. Grimpeurs et grimpeuses débutant.e.s ou confirmé.e.s, il y en aura pour tous les goûts !

The Roof Vercors 155 allée des 2 soeurs

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 contact-vercors@theroof.fr

English :

Challenge yourself on boulders of all levels, with holds from all eras. Whether you’re a beginner or an experienced climber, there’s something for everyone!

German :

Fordern Sie sich an Bouldern aller Schwierigkeitsgrade mit Griffen aus allen Epochen heraus. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, hier ist für jeden etwas dabei!

Italiano :

Sfidate voi stessi su massi di tutti i livelli, con prese di tutte le epoche. Che siate principianti o esperti, ce n’è per tutti i gusti!

Espanol :

Desafíate a ti mismo en rocas de todos los niveles, con presas de todas las épocas. Tanto para principiantes como para escaladores experimentados, ¡hay algo para todos los gustos!

L’événement Julien MULLER Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-06-17 par Valence Romans Tourisme