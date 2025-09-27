Julien Prévieux Codex Spatium Frank Smith Deleuze Memories Frac Sud Cité de l’art contemporain Marseille 2e Arrondissement

Samedi 27 septembre 2025 à partir de 17h et à partir de 16h. Frac Sud Cité de l’art contemporain 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Julien Prévieux a conçu Codex Spatium, un jeu hybride qui invite à repenser les règles d’exploration et d’utilisation de l’espace.









Cette version filmique présente une partie du jeu tournée sur le site du CNES à Toulouse, dans la zone de test et d’entraînement des rovers martiens, avec la participation des expert.e.s suivant.e.s Isabelle Sourbès-Verger, géographe et chercheuse au CNRS, Caroline Fressinet, chercheuse en exobiologie au CNES, Raphaël Costa, juriste spécialisé dans le Traité de l’espace extra-atmosphérique, et Harold Henning, acteur et maître du jeu.







A travers une alternance de discussions et d’expérimentations physiques, le film explore les multiples dimensions du droit spatial. Les aspects ludiques se mêlent aux questions juridiques et aux enjeux géopolitiques, stimulant et perturbant ainsi une réflexion collective sur les règles qui gouvernent l’utilisation de l’espace.









A 17h Frank Smith Deleuze Memories







A l’occasion du centenaire de sa naissance, Frank Smith propose une navigation libre dans l’œuvre du philosophe Gilles Deleuze (1925-1995) deleuze memories est un dispositif poétique composé de 229 énoncés opérant une traversée circulatoire dans la logique d’organisation et de transformation des concepts deleuziens, et à partir de l’acte de penser lui-même. Cette machine de lecture plurielle présente ainsi, depuis le poétique, un ensemble d’articulations philosophiques possibles qui interagissent les unes avec les autres, chacune passant dans la suivante, laquelle s’augmente de la prochaine…







Depuis une vingtaine d’années, Frank Smith engage dans ses pratiques artistiques des guérillas poétiques pour développer une œuvre où livres, films, performances et installations font alliance et, en mobilisant les techniques et les opérations internes aux champs poétiques et filmiques, questionner et enquêter sur les cas de violence d’État et de violations des droits humains dans le monde. .

Frac Sud Cité de l’art contemporain 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur resa@actoral.org

