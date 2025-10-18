Julien RIGHI en concert Mimizan
Julien RIGHI en concert Mimizan samedi 18 octobre 2025.
Julien RIGHI en concert
L’Escale du Born 28, avenue de Bayonne Mimizan Landes
Tarif : 10 EUR
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Concert au chapeau .
L’Escale du Born 28, avenue de Bayonne Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 87 41 75 contact@lescaleduborn.org
L’événement Julien RIGHI en concert Mimizan a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Mimizan