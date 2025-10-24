JULIEN SANTINI – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

JULIEN SANTINI Début : 2026-10-24 à 20:00. Tarif : – euros.

CHEYENNE PRODUCTIONS EN ACCORD AVEC LA TINY TEAM PRÉSENTE : JULIEN SANTINI« Entrer dans l’univers de Santini, c’est découvrir que sur scène tout est possible !Entre Stand-up et humour décalé, le comédien nous fait part de ses observations et de son parcours, jonglant tout le long du spectacle entre poésie et audace. Ce show est inclassable et phénoménal !PS : Santini tient à préciser qu’il n’est pas l’auteur de ce pitch »Mention : en accord avec La Tiny Team

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37