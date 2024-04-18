JULIEN SANTINI – AUDITORIUM NOVOTEL ATRIA Nimes

JULIEN SANTINI Début : 2025-12-14 à 18:00. Tarif : – euros.

VINCENT RIBERA ORGANISATION EN ACCORD AVEC LA TINY TEAM PRÉSENTE : JULIEN SANTINI« Entrer dans l’univers de Santini, c’est découvrir que sur scène tout est possible !Entre Stand-up et humour décalé, le comédien nous fait part de ses observations et de son parcours, jonglant tout le long du spectacle entre poésie et audace. Ce show est inclassable et phénoménal !PS : Santini tient à préciser qu’il n’est pas l’auteur de ce pitch »

AUDITORIUM NOVOTEL ATRIA 5, BOULEVARD DE PRAGUE 30900 Nimes 30