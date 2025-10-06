JULIEN SANTINI – CENTRE DES CONGRES DE CAEN Caen

JULIEN SANTINI Début : 2026-04-03 à 20:30. Tarif : – euros.

Julien Santini est un stand-upper Français originaire de Lyon. Après s’être essayéau théâtre, Julien s’engage dans la fonction publique. Obnubilé par la comédie et passionné de théâtre de boulevard, Julien Santini garde son rêve et sa motivation intacte. Sur les conseils de sa femme, il s’inscrit et gagne le concours de jeune talent de Saint-Étienne. Deux ans plus tard, il se produit avec succès au festival de Montreux. Spontané, rythmé et imprévisible, les spectacles sont de véritables performances où Julien jongle avec l’espace temps et développe sa richesse de jeu d’acteur. Éclectique, cette approche se sert de son amour pour la comédie Française, de son goût pour le théâtre de boulevard et les codes du stand-up pour créer des sketchs hybrides, remplis d’excès et de bienveillance. Ce rêveur tenace travaille sans relâche pour garder la pureté qui l’anime. Son addiction au live et au public lui permettent de créer une relation d’intimité avec chaque spectateur, les déstabiliser à sa guise pour – au final – mieux les emmener dans son monde. À travers ces stand-ups, les spectateurs traversent un monde fait d’opposés. À la fois doux et provocant, élégant et excessif, Julien traduit avec justesse et poésie le monde avec lequel nous vivons toutes et tous.

CENTRE DES CONGRES DE CAEN 13 RUE ALBERT SOREL 14000 Caen 14