Julien Santini | Comédie des Volcans
Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
vendredi 7 novembre 2025.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : Vendredi 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Entrer dans l’univers de Santini, c’est découvrir que sur scène tout est possible !
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
Enter the world of Santini and discover that anything is possible on stage!
German :
Wer in die Welt von Santini eintritt, entdeckt, dass auf der Bühne alles möglich ist!
Italiano :
Entrate nel mondo di Santini e scoprirete che tutto è possibile sul palcoscenico!
Espanol :
Entre en el mundo de Santini y descubrirá que todo es posible sobre el escenario
L’événement Julien Santini | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2024-12-31 par Clermont Auvergne Volcans